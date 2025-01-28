Вчора у Миколаєві біля багатоповерхівки загорівся автомобіль

Автомобіль загорівся на проспекті Корабелів у Миколаєві, фото: ДСНС

Вчора ввечері, 27 січня, на проспекті Корабелів у Миколаєві загорівся припаркований біля багатоповерхового житлового будинку автомобіль ГАЗель 2705.

Це сталося о 20:22, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Рятувальники приборкало пожежу площею два квадратних метра та вберегли автомобіль від знищення. Причина займання наразі встановлюється.

Автомобіль загорівся на проспекті Корабелів у Миколаєві, фото: ДСНС Автомобіль загорівся на проспекті Корабелів у Миколаєві, фото: ДСНС

Нещодавно в центрі Миколаєва також горів автомобіль. Попередньо автівка зайнялась під час прогрівання, ніхто не постраждав.