Вчора у Миколаєві біля багатоповерхівки загорівся автомобіль
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- Марія Хаміцевич
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8:52, 28 січня, 2025
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Вчора ввечері, 27 січня, на проспекті Корабелів у Миколаєві загорівся припаркований біля багатоповерхового житлового будинку автомобіль ГАЗель 2705.
Це сталося о 20:22, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Рятувальники приборкало пожежу площею два квадратних метра та вберегли автомобіль від знищення. Причина займання наразі встановлюється.
Нещодавно в центрі Миколаєва також горів автомобіль. Попередньо автівка зайнялась під час прогрівання, ніхто не постраждав.
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