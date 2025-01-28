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РФ обстріляла 39 населених пунктів Херсонщини: є загиблі та поранені

Обстріл Херсонщини, фото: Сергій НужненкоОбстріл Херсонщини, фото: Сергій Нужненко

Армія РФ упродовж доби обстріляла 39 населених пунктів Херсонщини. Дві людини загинули, дві — поранені.

Про це в вранці 28 січня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, пошкоджені багатоповерхівка, 10 приватних будинків, гараж, складське приміщення та сільськогосподарська техніка.

Нагадаємо, що росіяни атакували Очаків та Куцурубську громаду Миколаївщини дронами FPV. В одному із сіл пошкоджені будинки.

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