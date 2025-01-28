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Мера Ірпеня відсторонили від посади у справі про виїзд за кордон

Олександр Маркушин. Фото: Telegram-канал Ірпінська міська громадаОлександр Маркушин. Фото: Telegram-канал Ірпінська міська громада

Печерський районний суд у межах кримінального провадження відсторонив Олександра Маркушина від посади міського голови Ірпеня на два  місяці.

Про це він Олександр Маркушин написав на своїй Facebook-сторінці.

Він назвав рішення судді Світлани Гречаної «репресією місцевого самоврядування, яка відкрито та безсоромно набирає обертів». Також він звинуватив суддю в тому, що це рішення їй «спустили зверху» «за великі гроші, квартири й будинки».

«Це вже не просто особиста атака на мене — це репресія місцевого самоврядування, яка відкрито та безсоромно набирає обертів прямо на наших очах», — зазначив він.

Нагадаємо, що 24 січня Олександру Маркушину суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Державне бюро розслідувань підозрює Олександра Маркушина у порушенні частини 2 статті 332 Кримінального кодексу України, що стосується організації незаконного переправлення людей через державний кордон.

За матеріалами справи, 24 серпня 2022 року Маркушин перетнув кордон між Україною та Польщею і повернувся 30 серпня того ж року. Хоча підставою для його виїзду могло бути закордонне відрядження, в цей період він офіційно перебував у відпустці, а його обов'язки виконував перший заступник міського голови.

Олександр Маркушин заявляє, що виїхав за погодженням із Київською обласною військовою адміністрацією (ОВА) та повернувся з дронами для українських військових. Він також наголосив, що мав право виїзду за кордон до свого 2-річного сина без додаткових дозволів, а його подорож була пов'язана з волонтерською діяльністю.

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