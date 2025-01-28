Знайшли відео під час зустрічі зі школярами: поліція розслідує побиття 12-річної дівчини однолітками на Миколаївщині

У Первомайську троє дівчат побили 12-річну школярку, фото: Нацполіція

У Первомайську Миколаївської області поліція розслідує побиття 12-річної дівчинки, яке сталося ще у травні минулого року.

Про цей випадок стало відомо, коли інспектор служби освітньої безпеки знайшов відеозапис інциденту під час профілактичної роботи у школі, повідомляє Нацполіція Миколаївської області.

За даними слідства, конфлікт між дівчатами стався через неприязні стосунки. Троє підлітків віком 14, 15 та 16 років на вулиці, в присутності інших дітей, били по голові та тілу 12-річну дівчинку. На момент інциденту ніхто з очевидців, а також батьки постраждалої, не повідомили про це правоохоронців.

Наразі поліція встановила всіх учасників події та розпочала досудове розслідування за статтею 127 Кримінального кодексу України («Катування»). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення. Розслідування триває.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці виявили у соціальних мережах відео, на якому троє підлітків бʼють чоловіка. Слідство встановило, що потерпілим виявися 50-річний мешканець Вознесенського району.