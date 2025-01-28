Близько тисячі пошкоджених вікон: мерія показала наслідки російських атак по Одесі
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
16:26, 28 січня, 2025
-
За попередніми даними через російську атаку 28 січня по Одесі у Київському районі міста були пошкоджені понад 900 вікон в 10 будинках.
Як зазначили у мерії, комунальники допомагають закривати вікна плівкою та ОСБ-листами. На місці працює комунальна техніка.
Крім того, на місці розгорнули міський оперативний штаб, де можна подати документи на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету та за програмою єВідновлення.
Раніше повідомлялось, що російські війська 28 січня атакували Одесу дронами та ракетою, внаслідок чого постраждали чотири людини. Пошкоджено житлові будинки, дачі, склад із зерном та загорілися 10 автомобілів.
Останні новини про: Війна в Україні