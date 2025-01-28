Близько тисячі пошкоджених вікон: мерія показала наслідки російських атак по Одесі

За попередніми даними через російську атаку 28 січня по Одесі у Київському районі міста були пошкоджені понад 900 вікон в 10 будинках.

Як зазначили у мерії, комунальники допомагають закривати вікна плівкою та ОСБ-листами. На місці працює комунальна техніка.

Наслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської ради Наслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської ради Наслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської ради

Крім того, на місці розгорнули міський оперативний штаб, де можна подати документи на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету та за програмою єВідновлення.

Наслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської ради

Оперативний штаб для постраждалих після російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської ради

Наслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської ради

Волонтери допомагають постраждалим після російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської ради

Наслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської ради

Постраждалі від російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської ради

Комунальники ліквідовують наслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської ради

Раніше повідомлялось, що російські війська 28 січня атакували Одесу дронами та ракетою, внаслідок чого постраждали чотири людини. Пошкоджено житлові будинки, дачі, склад із зерном та загорілися 10 автомобілів.