  • вівторок

    28 січня, 2025

  • 8.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 січня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 8.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Близько тисячі пошкоджених вікон: мерія показала наслідки російських атак по Одесі

За попередніми даними через російську атаку 28 січня по Одесі у Київському районі міста були пошкоджені понад 900 вікон в 10 будинках. 

Як зазначили у мерії, комунальники допомагають закривати вікна плівкою та ОСБ-листами. На місці працює комунальна техніка. 

Наслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської радиНаслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Наслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської радиНаслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Наслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської радиНаслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської ради

Крім того, на місці розгорнули міський оперативний штаб, де можна подати документи на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету та за програмою єВідновлення. 

Наслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської радиНаслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Оперативний штаб для постраждалих після російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської радиОперативний штаб для постраждалих після російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Наслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської радиНаслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Волонтери допомагають постраждалим після російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської радиВолонтери допомагають постраждалим після російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Наслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської радиНаслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Постраждалі від російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської радиПостраждалі від російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Комунальники ліквідовують наслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської радиКомунальники ліквідовують наслідки російських атак по Одесі 28 січня. Фото: пресслужба Одеської міської ради

Раніше повідомлялось, що російські війська 28 січня атакували Одесу дронами та ракетою, внаслідок чого постраждали чотири людини. Пошкоджено житлові будинки, дачі, склад із зерном та загорілися 10 автомобілів.

Останні новини про: Війна в Україні

На Київщині російський дрон пошкодив музей ретроавтівок
Росія атакувала Одесу: пошкоджено будинки та склад із зерном, 4 постраждалих
Мера Дрогобича оштрафували за невиконання мобілізаційних планів: він оскаржить це рішення
Реклама

Читайте також:

новини

Відбудувати зруйнований фасад гімназії Аркаса у Миколаєві планують до кінця 2025 року

Юлія Бойченко
новини

Щоб адаптувати Миколаївщину до змін клімату, потрібно 7 років витрачати по ₴1 млрд, — брифінг ОВА

Юлія Бойченко
новини

Миколаїв може перевести школи на дистанційне навчання через масові «мінування»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві хочуть надати міському антикорупційному департаменту право проводити внутрішні аудити

Аліна Квітко
новини

Управління екології ОВА хоче отримати від КП «Парки» цілісний проєкт Флотського бульвару, а не «якісь клаптики»

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

Мера Дрогобича оштрафували за невиконання мобілізаційних планів: він оскаржить це рішення
Росія атакувала Одесу: пошкоджено будинки та склад із зерном, 4 постраждалих
На Київщині російський дрон пошкодив музей ретроавтівок

«Миколаївські парки» демонтували пам’ятник комсомолу біля «Юності»

Федорова вирішила здати мандат депутатки Миколаївської облради

4 години тому

Досі немає чіткого плану дій: на Одещині знайшли нові ділянки берега з мазутом із російських танкерів

Альона Коханчук

Головне сьогодні