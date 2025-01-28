Піротехніки ДСНС знешкодили понад 56 тисяч вибухонебезпечних предметів на Херсонщині

Розмінування на території Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»

Станом на 28 січня піротехнічними підрозділами знищено 56 тисяч 136 боєприпасів на території Херсонської області.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Херсонській області.

«З початку робіт з розмінування піротехнічними підрозділами ДСНС виявлено та знешкоджено 56 136 ВНП (вибухонебезпечні предмети, – прим.)», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у ДСНС нагадали правила безпеки у разі виявлення підозрілого предмета:

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У разі виявлення підозрілого предмета ні в якому разі не наближайтесь до нього і не намагайтесь переміщувати його самостійно!

Негайно повідомте рятувальників за номером 101 або поліцію за номером 102.

Пам’ятайте, що кожна необережна дія може призвести до трагічних наслідків.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».