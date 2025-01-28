Російські війська атакували Херсонщину: двоє поранених
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- Анна Гакман
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21:07, 28 січня, 2025
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Вдень 28 січня російські війська атакували Херсон та село Новокаїри Бериславського району. Внаслідок обстрілу двоє людей дістали поранення.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.
Зазначається, що близько 17:00 російські війська обстріляли з артилерії Новокаїри.
«Внаслідок «прильоту» в будинок 73-річна жінка дістала вибухову травму та контузію. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги», — йдеться у повідомленні.
Крім того, до лікарні доставили чоловіка, який постраждав через удар ворожого БпЛА у Херсоні близько 15:00.
«У 70-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкове поранення рук та ніг. Потерпілого шпиталізували у середньому стані тяжкості», — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, увечері, 28 січня, два вибухи пролунали в Миколаєві. Є влучання по приватному підприємству.
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