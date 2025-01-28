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Російські війська атакували Херсонщину: двоє поранених

Вдень 28 січня російські війська атакували Херсон та село Новокаїри Бериславського району. Внаслідок обстрілу двоє людей дістали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що близько 17:00 російські війська обстріляли з артилерії Новокаїри.

«Внаслідок «прильоту» в будинок 73-річна жінка дістала вибухову травму та контузію. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги», — йдеться у повідомленні.

Крім того, до лікарні доставили чоловіка, який постраждав через удар ворожого БпЛА у Херсоні близько 15:00.

«У 70-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкове поранення рук та ніг. Потерпілого шпиталізували у середньому стані тяжкості», — додали у пресслужбі. 

Нагадаємо, увечері, 28 січня, два вибухи пролунали в Миколаєві. Є влучання по приватному підприємству.

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