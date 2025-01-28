Через удар по Миколаєву загинули дві жінки — працівниці підприємства.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«На жаль, внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву загинули дві жінки. Працівниці підприємства. Росія — країна терористів», — написав Віталій Кім.

Удар по Миколаєву 28 січня: що відомо

Нагадаємо, увечері, 28 січня, два вибухи пролунали в Миколаєві.

Згодом, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що викликів екстрених служб не було.

О 20:36 Олександр Сєнкевич повідомив, що є влучання по приватному підприємству.