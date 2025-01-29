На Херсонщині підприємця підозрюють у привласнені понад ₴450 тисяч на реконструкції будинків

Ілюстративне фото Нацполіції

Керівника приватного підприємства з Одеси підозрюють у привласненні майже півмільйона гривень бюджетних коштів під час реконструкції пошкоджених після обстрілів будинків у Херсонській області.

За даними Нацполіції, з серпня по жовтень 2023 року будівельна компанія з Одеси уклала 11 договорів на проведення капітального ремонту житлових будинків, зруйнованих російськими обстрілами в селі Благодатне.

Після завершення робіт підрядник надав відповідні акти, і сільська рада переказала на рахунок підприємства майже чотири мільйони гривень. Однак слідчі з’ясували, що 41-річний власник фірми штучно завищив вартість будівництва, завдавши державі збитків на понад 450 тисяч гривень.

Слідчі повідомили підприємцю про підозру, йому загрожує від п’яти до восьми років тюрми.

Нагадаємо, на Миколаївщині начальника штабу одного з військових підрозділів підозрюють у безпідставному нарахуванні бойових виплат військовим.