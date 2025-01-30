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За добу на Херсонщині через російські атаки загинули троє людей, ще десятеро поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Херсонська обласна прокуратураНаслідки обстрілу Херсонщини, фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські війська минулої доби завдали ударів по 40 населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого троє людей загинули, ще десятеро дістали поранення.

Про це зранку 30 січня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Пошкодили, зокрема, три багатоповерхові й 22 приватні будинки. Також понівечили газопровід, гаражі та приватний автомобіль.

Під час нічної дронової атаки російських військ сили протиповітряної оборони України знищили в небі над Херсонською областю один дрон-камікадзе «Shahed-131/136».

Також протягом доби російська армія девʼять разів атакувала Миколаївську область з FPV-дронів та артилерії. В одному із сіл пошкоджено будинок.

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