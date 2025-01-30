Хотіли підірвати поліцейських: на Одещині затримали підозрюваних у підготовці терактів

Затриманий підозрюваний у терактах в Одеській області, фото: СБУ

Правоохоронці затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють у підготовці серії терактів в Одеській області. Їм загрожує довічне увʼязнення.

За даними Служби безпеки України, вони планували підпалити автомобілі біля районного відділу поліції, а коли правоохоронці прибудуть на місце — дистанційно підірвати вибухівку, замасковану під вогнегасник.

Вони орендували хостел поблизу запланованого місця вибуху, закупили каністри з бензином та підготували вибуховий пристрій. Правоохоронці затримали їх на етапі підготовки, зазначають у СБУ.

За інформацією слідства, на слід групи вдалося вийти під час розслідування вбивства волонтера на Одещині 20 січня. Тоді біля його будинку підпалили автомобіль, а коли він вийшов гасити пожежу, вибухнув закладений поруч пристрій.

Затриманий підозрюваний у терактах в Одеській області, фото: СБУ Вибухівка, фото: СБУ Затримано чотирьох підозрюваних у терактах в Одеській області, фото: СБУ

Серед затриманих — троє наркозалежних чоловіків віком від 23 до 45 років, а також 46-річний чоловік, який раніше був судимий за крадіжки та розбій. Його підозрюють у виготовленні вибухівки.

Наразі їм повідомили про підозру за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України («Терористичний акт, що призвів до загибелі людини»). Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває.

Затримано чотирьох підозрюваних у терактах в Одеській області, фото: СБУ Затримано чотирьох підозрюваних у терактах в Одеській області, фото: СБУ

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі двох дівчат 17 та 18 років затримали за підозрою у підпалах автівок на замовлення росіян та за гроші. Їм загрожує до 10 років тюрми.