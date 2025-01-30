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На Одещині чоловік вистрелив в авто та поранив пасажира: його затримали

Правоохоронці затримали жителя Великодолинської громади Одеського району, який кілька разів вистрілив з рушниці в автомобіль, що проїжджав біля його будинку, і поранив пасажира.

Як повідомили 30 січня у Нацполіції Одеської області, інцидент стався кілька днів тому.

За даними правоохоронців, 34-річний місцевий житель помітив на дорозі біля свого будинку автомобіль із чоловіками, з якими мав неприязні стосунки, і з мисливської рушниці кілька разів вистрілив в авто. Поранення отримав 36-річний пасажир. Лікарі надали йому медичну допомогу та відпустили додому.

У стрільця вилучили незареєстровану рушницю та направили її на експертизу, а йому самому повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі до семи років.

Автомобіль в який вистрелив мешканець Одещини з рушниці, фото: НацполіціяАвтомобіль в який вистрелив мешканець Одещини з рушниці, фото: Нацполіція
Автомобіль в який вистрелив мешканець Одещини з рушниці, фото: НацполіціяАвтомобіль в який вистрелив мешканець Одещини з рушниці, фото: Нацполіція

Раніше заступник голови Нацполіції України Андрій Небітов розповів, що протягом 2023 року поліцейські вилучили 18 тисяч гранат у громадян, які вони тримали незаконно.

Також слід зазначити, що у 2024 році за три тижні українці задекларували понад тисячу одиниць вогнепальної зброї та понад 80 тисяч боєприпасів.

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