На Одещині чоловік вистрелив в авто та поранив пасажира: його затримали
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- Марія Хаміцевич
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14:22, 30 січня, 2025
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Правоохоронці затримали жителя Великодолинської громади Одеського району, який кілька разів вистрілив з рушниці в автомобіль, що проїжджав біля його будинку, і поранив пасажира.
Як повідомили 30 січня у Нацполіції Одеської області, інцидент стався кілька днів тому.
За даними правоохоронців, 34-річний місцевий житель помітив на дорозі біля свого будинку автомобіль із чоловіками, з якими мав неприязні стосунки, і з мисливської рушниці кілька разів вистрілив в авто. Поранення отримав 36-річний пасажир. Лікарі надали йому медичну допомогу та відпустили додому.
У стрільця вилучили незареєстровану рушницю та направили її на експертизу, а йому самому повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі до семи років.
Раніше заступник голови Нацполіції України Андрій Небітов розповів, що протягом 2023 року поліцейські вилучили 18 тисяч гранат у громадян, які вони тримали незаконно.
Також слід зазначити, що у 2024 році за три тижні українці задекларували понад тисячу одиниць вогнепальної зброї та понад 80 тисяч боєприпасів.
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