У Херсоні комунальник потрапив під російський обстріл, він у тяжкому стані

Сьогодні опівдні, 30 січня, під російський артилерійський удар потрапив працівник комунального підприємства.

Про це повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок обстрілу 62-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та живота. Наразі він знаходиться у тяжкому стані в лікарні.

Нагадаємо, що російські війська минулої доби завдали ударів по 40 населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого троє людей загинули, ще десятеро дістали поранення.