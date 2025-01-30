У Херсоні комунальник потрапив під російський обстріл, він у тяжкому стані
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- Марія Хаміцевич
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14:07, 30 січня, 2025
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Сьогодні опівдні, 30 січня, під російський артилерійський удар потрапив працівник комунального підприємства.
Про це повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Внаслідок обстрілу 62-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та живота. Наразі він знаходиться у тяжкому стані в лікарні.
Нагадаємо, що російські війська минулої доби завдали ударів по 40 населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого троє людей загинули, ще десятеро дістали поранення.
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