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У Коблевому стався вибух на подвірʼї приватного будинку

Поліція розпочала розслідування щодо вибуху на подвірʼї будинку у Коблевому. Фото: Корреспондент.netПоліція розпочала розслідування щодо вибуху на подвірʼї будинку у Коблевому. Фото: Корреспондент.net

У четвер, 30 січня, в Коблевому близько 7 ранку стався вибух невідомого предмета на подвірʼї будинку. 

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що до поліції звернулась 51-річна жінка та повідомила, що на подвірʼї її будинку стався вибух невідомого предмету. Внаслідок інциденту пошкоджена стіна та вікно гаражу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Санкція статті передбачає покарання до 7 років увʼязнення.

Нагадаємо, 4 грудня у селі Коблеве невідомий кинув на подвір’я будинку гранату, яка вибухнула та пошкодила автомобіль.

Пізніше правоохоронці Миколаївщини затримала двох жителів Херсона, яких підозрюють у підриві гранати на подвір’ї приватного будинку. 

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