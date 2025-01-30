Внаслідок російського обстрілу Херсонщини постраждав чоловік

Росіяни атакували Херсонщину. Ілюстраційне фото: Getty Images

У четвер, 30 січня, російські війська атакували Крупицю Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік, який перебував на вулиці.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що у чоловіка вибухова травма та уламкове поранення передпліччя.

«Близько 18:00 російські війська обстріляли село Крупиця. Під ворожий удар потрапив 36-річний чоловік, який перебував на вулиці. У нього — вибухова травма та уламкове поранення передпліччя. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська минулої доби завдали ударів по 40 населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого троє людей загинули, ще десятеро дістали поранення. Росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Пошкодили, зокрема, три багатоповерхові й 22 приватні будинки. Також понівечили газопровід, гаражі та приватний автомобіль.