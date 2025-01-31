За січень на Одещині склали понад 600 протоколів на п'яних водіїв

Поліцейський складає протокол. Ілюстративне фото: Нацполіція в Одеській області

Протягом січня на Одещині поліцейські склали 603 протоколи на водіїв, які керували транспортом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

У Нацполіції нагадали, що нетверезим водіям загрожують штрафи, позбавлення прав та навіть тюремний строк.

Зокрема, штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням водійських прав на один рік. У разі повторного порушення протягом року — штраф до 51 тисячі гривень або адміністративний арешт на 15 діб із позбавленням прав на 10 років та конфіскацією авто.

Якщо ж нетверезий водій спричинив аварію із середньої тяжкості або тяжкими наслідками, що призвела до травмування чи загибелі людей, йому загрожує до 12 років тюрми з позбавлення водійських прав на 10 років.

Нагадаємо, що 30 січня нетверезий водій скоїв ДТП на автодорозі М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ.