У Миколаєві загорілась квартира в дев’ятиповерховому будинку
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- Даріна Мельничук
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15:28, 31 січня, 2025
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У пʼятницю, 31 січня в Інгульському районі Миколаєва сталась пожежа у квартирі на пʼятому поверсі дев’ятиповерхового будинку.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Вогнеборці з’ясували, що у трикімнатній квартирі сталась пожежа бойлера, а також горіли господарські речі.
«На щастя, люди самостійно встигли покинути оселю, ще трьом мешканцям із сусідніх квартир рятувальники допомогли вийти на свіже повітря», — йдеться у повідомленні.
За словами рятувальників, ймовірна причина займання — коротке замикання електромережі.
Нагадаємо, 27 січня на проспекті Корабелів у Миколаєві загорівся припаркований біля багатоповерхового житлового будинку автомобіль ГАЗель 2705.
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