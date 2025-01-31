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У Миколаєві загорілась квартира в дев’ятиповерховому будинку

У Миколаєві загорілась квартира 31 січня. Фото: ДСНСУ Миколаєві загорілась квартира 31 січня. Фото: ДСНС

У пʼятницю, 31 січня в Інгульському районі Миколаєва сталась пожежа у квартирі на пʼятому поверсі дев’ятиповерхового будинку.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Вогнеборці з’ясували, що у трикімнатній квартирі сталась пожежа бойлера, а також горіли господарські речі. 

«На щастя, люди самостійно встигли покинути оселю, ще трьом мешканцям із сусідніх квартир рятувальники допомогли вийти на свіже повітря», — йдеться у повідомленні.

За словами рятувальників, ймовірна причина займання — коротке замикання електромережі.

У Миколаєві загорілась квартира 31 січня. Фото: ДСНСУ Миколаєві загорілась квартира 31 січня. Фото: ДСНС
У Миколаєві загорілась квартира 31 січня. Фото: ДСНСУ Миколаєві загорілась квартира 31 січня. Фото: ДСНС
У Миколаєві загорілась квартира 31 січня. Фото: ДСНСУ Миколаєві загорілась квартира 31 січня. Фото: ДСНС
У Миколаєві загорілась квартира 31 січня. Фото: ДСНСУ Миколаєві загорілась квартира 31 січня. Фото: ДСНС
У Миколаєві загорілась квартира 31 січня. Фото: ДСНСУ Миколаєві загорілась квартира 31 січня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 27 січня на проспекті Корабелів у Миколаєві загорівся припаркований біля багатоповерхового житлового будинку автомобіль ГАЗель 2705.

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