«Наймасовіший удар за останній час»: росіяни скерували 18 дронів на Запоріжжя
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- Аліна Квітко
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9:10, 01 лютого, 2025
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У ніч на 1 лютого Росія здійснила наймасованішу атаку на Запоріжжя за останній час. Ворог скерував на місто 18 ударних дронів.
Про це повідомили в Запорізькій ОВА.
Внаслідок атаки в різних районах сталися пожежі: загорілися приватні гаражі, автомобілі та дах навчального закладу. Вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівки, приватні будинки та об’єкт інфраструктури. Також постраждала автомийка.
— Це наймасовіший удар за останній час. Постраждав 57-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Від госпіталізації він відмовився, – зазначили в ОВА.
Через удари знеструмлені понад 400 абонентів. На місці працювали 97 рятувальників і 26 одиниць техніки ДСНС, усі пожежі ліквідовані.
Крім того, ввечері, 31 січня, російська армія завдала удару по історичному середмістю Одеси. Відомо про двох постраждалих. Їх доставляють у міські лікарні, де нададуть усю необхідну медичну допомогу.
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