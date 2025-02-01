«Наймасовіший удар за останній час»: росіяни скерували 18 дронів на Запоріжжя

Наслідки атаки по Запоріжжю 1 лютого. Фото: ОВА

У ніч на 1 лютого Росія здійснила наймасованішу атаку на Запоріжжя за останній час. Ворог скерував на місто 18 ударних дронів.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Внаслідок атаки в різних районах сталися пожежі: загорілися приватні гаражі, автомобілі та дах навчального закладу. Вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівки, приватні будинки та об’єкт інфраструктури. Також постраждала автомийка.

— Це наймасовіший удар за останній час. Постраждав 57-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Від госпіталізації він відмовився, – зазначили в ОВА.

Через удари знеструмлені понад 400 абонентів. На місці працювали 97 рятувальників і 26 одиниць техніки ДСНС, усі пожежі ліквідовані.

Наслідки атаки по Запоріжжю 1 лютого. Фото: ОВА

Наслідки атаки по Запоріжжю 1 лютого. Фото: ОВА

Наслідки атаки по Запоріжжю 1 лютого. Фото: ОВА

Наслідки атаки по Запоріжжю 1 лютого. Фото: ОВА

Наслідки атаки по Запоріжжю 1 лютого. Фото: ОВА

Наслідки атаки по Запоріжжю 1 лютого. Фото: ОВА

Нагадаємо, що у суботу, 1 лютого, російській суботу, 1 лютого, російській війська завдали удар у по Полтаві, зафіксовано влучання в житловий будинок.