  • субота

    1 лютого, 2025

  • 9.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 лютого , 2025 субота

  • Миколаїв • 9.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Медичний літак впав на житловий район поблизу Філадельфії: на борту була хвора дитина

Наслідки авіакатастрофи у Філадельфії, 1 лютого 2025 року. Фото: ReutersНаслідки авіакатастрофи у Філадельфії, 1 лютого 2025 року. Фото: Reuters

У Філадельфії розбився медичний літак, на борту якого перебувала хворa дитина, її матір і ще чотири особи, всі з Мексики.

Про це повідомила компанія Jet Rescue Air Ambulance, яка керувала рейсом, пише Reuters.

Аварія сталася за 4,8 кілометра від північно-східного аеропорту Філадельфії, коли літак встиг набрати лише 500 метрів висоти. Падіння спричинило пожежу, що охопила кілька будинків у густонаселеному районі.

Дитина, яку транспортували до Мексики після лікування у Філадельфії, та всі інші пасажири літака залишаються зниклими безвісти. Влада не підтвердила кількість жертв серед мешканців району, хоча відомо, що шістьох людей госпіталізували з травмами, троє з них залишаються в лікарні.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родинам жертв.

— Так сумно бачити, як літак впав у Філадельфії. Ще більше невинних життів втрачено. Наші люди повністю залучені до ліквідації наслідків. Перші рятувальники вже отримують заслужене визнання за відмінну роботу, – написав він у соцмережах. 

Розслідуванням трагедії займається Національна рада з безпеки на транспорті.

Наслідки авіакатастрофи у Філадельфії, 1 лютого 2025 року. Фото: ReutersНаслідки авіакатастрофи у Філадельфії, 1 лютого 2025 року. Фото: Reuters
Наслідки авіакатастрофи у Філадельфії, 1 лютого 2025 року. Фото: ReutersНаслідки авіакатастрофи у Філадельфії, 1 лютого 2025 року. Фото: Reuters
Наслідки авіакатастрофи у Філадельфії, 1 лютого 2025 року. Фото: ReutersНаслідки авіакатастрофи у Філадельфії, 1 лютого 2025 року. Фото: Reuters

Авіакатастрофа у Вашингтоні: що відомо

У ніч на 30 січня поблизу Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні пасажирський літак зіткнувся з військовим гелікоптером під час заходу на посадку. Після зіткнення обидва повітряні судна впали в річку Потомак. Зазначимо, що на борту літака перебували 64 людини, а в армійському вертольоті — троє солдатів.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що він повністю поінформований про авіакатастрофу та стежить за ситуацією. Пізніше Президент США поширив допис, де заявив, авіатрощі «здається, слід було запобігти».

На подію також відреагував президент України Володимир Зеленський. Він висловив підтримку президенту США Дональду Трампу і американському народу.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що у результаті авіакатастрофи у Вашингтоні ніхто не вижив.

Останні новини про: США

Через призупинення фінансування США у Миколаєві заморожують проєкти на мільйони доларів: які саме?
Україну відкинули на 100 років, зруйнували енергосистему, — держсекретар США про наслідки війни
Президент Панами не має наміру вести переговори із США щодо контролю над Панамським каналом
Реклама

Читайте також:

новини

За минулий рік на Миколаївщині смертність перевищила народжуваність у 3,5 рази

Аліна Квітко
новини

В мерії Миколаєва планують спрямовувати кошти від паркування на підтримку армії

Аліна Квітко
новини

Миколаївський глиноземний завод продає майже 7 тонн алюмінію за ₴13,8 млн

Аліна Квітко
новини

Депутати продовжили термін програми з регуляції безпритульних тварин у Миколаєві на 2025 рік

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Очакова визначилась з заробітною платою будівельникам, які відновлюватимуть місто

Юлія Бойченко

Останні новини про: США

Президент Панами не має наміру вести переговори із США щодо контролю над Панамським каналом
Україну відкинули на 100 років, зруйнували енергосистему, — держсекретар США про наслідки війни
Через призупинення фінансування США у Миколаєві заморожують проєкти на мільйони доларів: які саме?

За минулий рік на Миколаївщині смертність перевищила народжуваність у 3,5 рази

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

На Миколаївщині 1 лютого прогнозують дощ і туман

Головне сьогодні