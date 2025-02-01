Медичний літак впав на житловий район поблизу Філадельфії: на борту була хвора дитина

Наслідки авіакатастрофи у Філадельфії, 1 лютого 2025 року. Фото: Reuters

У Філадельфії розбився медичний літак, на борту якого перебувала хворa дитина, її матір і ще чотири особи, всі з Мексики.

Про це повідомила компанія Jet Rescue Air Ambulance, яка керувала рейсом, пише Reuters.

Аварія сталася за 4,8 кілометра від північно-східного аеропорту Філадельфії, коли літак встиг набрати лише 500 метрів висоти. Падіння спричинило пожежу, що охопила кілька будинків у густонаселеному районі.

Дитина, яку транспортували до Мексики після лікування у Філадельфії, та всі інші пасажири літака залишаються зниклими безвісти. Влада не підтвердила кількість жертв серед мешканців району, хоча відомо, що шістьох людей госпіталізували з травмами, троє з них залишаються в лікарні.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родинам жертв.

— Так сумно бачити, як літак впав у Філадельфії. Ще більше невинних життів втрачено. Наші люди повністю залучені до ліквідації наслідків. Перші рятувальники вже отримують заслужене визнання за відмінну роботу, – написав він у соцмережах.

Розслідуванням трагедії займається Національна рада з безпеки на транспорті.

Наслідки авіакатастрофи у Філадельфії, 1 лютого 2025 року. Фото: Reuters

Наслідки авіакатастрофи у Філадельфії, 1 лютого 2025 року. Фото: Reuters

Наслідки авіакатастрофи у Філадельфії, 1 лютого 2025 року. Фото: Reuters

Авіакатастрофа у Вашингтоні: що відомо У ніч на 30 січня поблизу Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні пасажирський літак зіткнувся з військовим гелікоптером під час заходу на посадку. Після зіткнення обидва повітряні судна впали в річку Потомак. Зазначимо, що на борту літака перебували 64 людини, а в армійському вертольоті — троє солдатів. Президент США Дональд Трамп повідомив, що він повністю поінформований про авіакатастрофу та стежить за ситуацією. Пізніше Президент США поширив допис, де заявив, авіатрощі «здається, слід було запобігти». На подію також відреагував президент України Володимир Зеленський. Він висловив підтримку президенту США Дональду Трампу і американському народу.