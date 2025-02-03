На Миколаївщині за добу сталося сім пожеж, вогнеборці врятували два будинки

Пожежа на Миколаївщині 2 лютого, фото: ДСНС

Вчора, 2 лютого, рятувальники Миколаївщини сім разів виїжджали на ліквідацію пожеж у різних районах області. У більшості випадків горіло сміття, однак два загоряння сталися у житловому секторі.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Вранці у селі Садибне Кам'яномостівської громади Первомайського району зайнялися речі в кімнаті приватного будинку. Вогонь поширився на площу 2 квадратних метри, але рятувальники оперативно його загасили. Попередня причина пожежі — необережність під час куріння.

Ввечері в Новій Одесі загорівся сарай на приватній території. Полум’я охопило 20 квадратних метрів. Причини займання з’ясовуються.

Пожежа на Миколаївщині 2 лютого, фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині 2 лютого, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області спостерігається збільшення кількості пожеж. З початку року вже виникло 46 пожеж, що на 24% вище за показник минулого року.