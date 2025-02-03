На Миколаївщині за добу сталося сім пожеж, вогнеборці врятували два будинки
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- Марія Хаміцевич
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10:54, 03 лютого, 2025
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Вчора, 2 лютого, рятувальники Миколаївщини сім разів виїжджали на ліквідацію пожеж у різних районах області. У більшості випадків горіло сміття, однак два загоряння сталися у житловому секторі.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Вранці у селі Садибне Кам'яномостівської громади Первомайського району зайнялися речі в кімнаті приватного будинку. Вогонь поширився на площу 2 квадратних метри, але рятувальники оперативно його загасили. Попередня причина пожежі — необережність під час куріння.
Ввечері в Новій Одесі загорівся сарай на приватній території. Полум’я охопило 20 квадратних метрів. Причини займання з’ясовуються.
Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області спостерігається збільшення кількості пожеж. З початку року вже виникло 46 пожеж, що на 24% вище за показник минулого року.
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