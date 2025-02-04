За добу на Миколаївщині рятувальники загасили пожежі в будинку та автомобілі

Пожежа на Миколаївщині 3 січня, фото: ДСНС

Протягом минулої доби, 3 січня, рятувальники ліквідували дві пожежі у Миколаївській області. Горів будинок та автомобіль.

Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, перший випадок стався в селі Калинівка Миколаївського району. Там загорівся автомобіль ГАЗ 42033, вогонь охопив площу 3 квадратних метра.

Друга пожежа сталася в селі Новокондакове Снігурівської громади Баштанського району, де горів житловий будинок. Полум’я поширилося на 12 квадратних метрів. Причини загорянь наразі встановлюють фахівці.

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області спостерігається збільшення кількості пожеж. З початку року вже виникло 46 пожеж, що на 24% вище за показник минулого року.