За хабар знімав чоловіків з розшуку: в Одесі підозрюють співробітника ТЦК

В Одесі затримали військовослужбовця ТЦК за зловживання впливом, фото: Нацполіція Одещини

В Одесі затримали 29-річного військовослужбовця районного територіального центру комплектування, якого підозрюють у зловживанні впливом за гроші.

Як повідомили у Нацполіції Одеської області, він пропонував знайомим «допомогу» у знятті з розшуку військовозобов’язаних за хабар. Одному клієнту з Одеси така «послуга» коштувала 500 доларів, іншому, який перебував на обліку в області, — удвічі дорожче.

За даними слідства, чоловіка затримали під час отримання грошей. У нього вилучили 500 доларів, мобільний телефон та документи.

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 369-2 ККУ («Зловживання впливом»). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю застави у 242 240 гривень.

Йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство наразі триває.

Раніше правоохоронці затримали співробітника Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за підозрою у причетності до схеми заробітку на ухиленні від мобілізації військовозобовʼязаних.