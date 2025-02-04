За хабар знімав чоловіків з розшуку: в Одесі підозрюють співробітника ТЦК
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- Марія Хаміцевич
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13:06, 04 лютого, 2025
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В Одесі затримали 29-річного військовослужбовця районного територіального центру комплектування, якого підозрюють у зловживанні впливом за гроші.
Як повідомили у Нацполіції Одеської області, він пропонував знайомим «допомогу» у знятті з розшуку військовозобов’язаних за хабар. Одному клієнту з Одеси така «послуга» коштувала 500 доларів, іншому, який перебував на обліку в області, — удвічі дорожче.
За даними слідства, чоловіка затримали під час отримання грошей. У нього вилучили 500 доларів, мобільний телефон та документи.
Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 369-2 ККУ («Зловживання впливом»). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю застави у 242 240 гривень.
Йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство наразі триває.
Раніше правоохоронці затримали співробітника Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за підозрою у причетності до схеми заробітку на ухиленні від мобілізації військовозобовʼязаних.
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