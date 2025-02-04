На Одещині чоловіка судитимуть за носіння гранати, якою він хизувався перед друзями
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- Марія Хаміцевич
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22:13, 04 лютого, 2025
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На Одещині судитимуть 41-річного жителя міста Південне, якого підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасу.
За даними Нацполції Одеської області, у грудні минулого року чоловік знайшов гранату Ф-1 та носив її із собою, щоб похвалитися перед знайомими. Його помітив дільничний поліцейський у під’їзді багатоповерхівки, де той мешкає.
На місце викликали вибухотехніків, які вилучили боєприпас. Експертиза підтвердила, що граната була справжньою.
Чоловіку висунули обвинувачення за незаконне зберігання боєприпасів (частина 1 статті 263 ККУ). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
У поліції нагадали, якщо людина добровільно здає знайдену зброю чи боєприпаси, вона звільняється від кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, раніше у селі Веселинове Миколаївської області невідома особа кинула гранату на подвір’я будинку 52-річного місцевого мешканця, яка вибухнула та пошкодила трактор.
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