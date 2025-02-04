На Одещині чоловіка судитимуть за носіння гранати, якою він хизувався перед друзями

Судитимуть жителя Південного за незаконне зберігання гранати, фото: Нацполіція Одещини

На Одещині судитимуть 41-річного жителя міста Південне, якого підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасу.

За даними Нацполції Одеської області, у грудні минулого року чоловік знайшов гранату Ф-1 та носив її із собою, щоб похвалитися перед знайомими. Його помітив дільничний поліцейський у під’їзді багатоповерхівки, де той мешкає.

На місце викликали вибухотехніків, які вилучили боєприпас. Експертиза підтвердила, що граната була справжньою.

Чоловіку висунули обвинувачення за незаконне зберігання боєприпасів (частина 1 статті 263 ККУ). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

У поліції нагадали, якщо людина добровільно здає знайдену зброю чи боєприпаси, вона звільняється від кримінальної відповідальності.

Судитимуть жителя Південного за незаконне зберігання гранати, фото: Нацполіція Одещини Судитимуть жителя Південного за незаконне зберігання гранати, фото: Нацполіція Одещини

Нагадаємо, раніше у селі Веселинове Миколаївської області невідома особа кинула гранату на подвір’я будинку 52-річного місцевого мешканця, яка вибухнула та пошкодила трактор.