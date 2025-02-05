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На Миколаївщині швидка їхала на виклик до хворого та застрягла у полі

На Миколаївщині швидка застрягла у поліНа Миколаївщині швидка застрягла у полі

На Миколаївщині рятувальникам вночі довелося витягувати карету швидкої допомоги, яка застрягла на польовій дорозі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що швидка їхала на виклик до хворого, але застрягла за 11 кілометрів від міста Баштанка Баштанського району.

Рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини за допомогою буксирувального троса витягли автівку медиків із бездоріжжя та лікарі попрямували далі до пацієнта. Від ДСНС залучались четверо співробітників та спецтехніка.

Нагадаємо, що ввечері 12 січня на трасі «Одеса — Мелітополь» біля повороту на село Миколаївське у Миколаївському районі зіткнулися мікроавтобус ГАЗ-3206 та швидка медична допомога УАЗ-452.

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