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Росіяни атакували комунальний транспорт на Херсонщині, постраждали двоє працівників

Російські військові з дрона атакували транспорт у Зеленівці на Херсонщині, фото: Херсонська МВАРосійські військові з дрона атакували транспорт у Зеленівці на Херсонщині, фото: Херсонська МВА

Зранку 5 лютого у Зеленівці російські військові з дрона атакували транспорт комунального підприємства, внаслідок чого постраждали двоє працівників.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, контузію та мінно-вибухову травму отримали двоє комунальників — чоловіки 40 і 53 років. Вони самі звернулись по медичну допомогу.

За даними Романа Мрочка, станом на 13:30 в Херсонській громаді внаслідок російської агресії постраждали вже 12 цивільних: один чоловік загинув, ще 11 людей отримали поранення різних ступенів тяжкості.

Російські військові з дрона атакували транспорт у Зеленівці на Херсонщині, фото: Херсонська МВАРосійські військові з дрона атакували транспорт у Зеленівці на Херсонщині, фото: Херсонська МВА
Російські військові з дрона атакували транспорт у Зеленівці на Херсонщині, фото: Херсонська МВАРосійські військові з дрона атакували транспорт у Зеленівці на Херсонщині, фото: Херсонська МВА
Російські військові з дрона атакували транспорт у Зеленівці на Херсонщині, фото: Херсонська МВАРосійські військові з дрона атакували транспорт у Зеленівці на Херсонщині, фото: Херсонська МВА

Нагадаємо, що у Херсонській області минулої доби, 4 лютого, внаслідок російських ударів одна людина загинула і ще восьмеро зазнали поранень.

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