Росіяни атакували комунальний транспорт на Херсонщині, постраждали двоє працівників
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- Марія Хаміцевич
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15:11, 05 лютого, 2025
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Зранку 5 лютого у Зеленівці російські військові з дрона атакували транспорт комунального підприємства, внаслідок чого постраждали двоє працівників.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, контузію та мінно-вибухову травму отримали двоє комунальників — чоловіки 40 і 53 років. Вони самі звернулись по медичну допомогу.
За даними Романа Мрочка, станом на 13:30 в Херсонській громаді внаслідок російської агресії постраждали вже 12 цивільних: один чоловік загинув, ще 11 людей отримали поранення різних ступенів тяжкості.
Нагадаємо, що у Херсонській області минулої доби, 4 лютого, внаслідок російських ударів одна людина загинула і ще восьмеро зазнали поранень.
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