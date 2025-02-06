Голову сільради на Одещині підозрюють у розкраданні ₴3 млн бюджетних коштів

Правоохоронці проводять слідчі дії. Фото: СБУ

Голову однієї із сільських рад Одеського району Одеської області підозрюють у привласненні та розтраті трьох мільйонів гривень. Бюджетні кошти мали використати на укріплення узбережжя Чорного моря.

Як повідомили в СБУ, восени 2020 року підозрювана уклала договір із директором афілійованої будівельної компанії. Контракт передбачав аванс платіж у розмірі 30% від загальної вартості робіт, понад 15 мільйонів гривень. Так, на підставі цієї угоди підрядник отримав три мільйони гривень бюджетних коштів.

Зазначається, що акти прийому-передачі були сфальсифіковані, а будівельні матеріали не надходили до сільради.

«Утім, за матеріалами справи, акти прийому-передачі матеріалів на цю суму були сфальсифіковані — жодні будівельні матеріали на баланс сільської ради фактично не надходили, а роботи не виконувалися. Крім того, у подальшому договір із підрядником було розірвано, але кошти до бюджету громади не повернули», — говориться у повідомленні.

Наразі голові сільської ради повідомили про підозру у привласнені та розтрата майна, а також у службовому підробленні. Суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 9 мільйонів гривень.

Їй загрожує до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ДБР підозрює посадовців квартирно-експлуатаційного відділу Луганська в крадіжці понад 101 мільйона гривень під час закупівль дров для потреб ЗСУ.