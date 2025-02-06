На Херсонщині через російські удари поранені двоє чоловіків

Херсонська область, фото: Радіо Свобода

У Херсонській області внаслідок російських атак постраждали двоє мирних жителів. Обидва чоловіки отримали вибухові травми та уламкові поранення.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що близько 13:30 російські війська обстріляли з артилерії Дніпровське. Під російський удар потрапив 66-річний місцевий житель.

«Він дістав вибухову травму, уламкове поранення грудної клітини та відкритий перелом лопатки. Потерпілого доставили до лікарні. Йому надають усю необхідну меддопомогу», – йдеться у повідомленні.

Згодом, близько 15:30 росіяни атакували з БпЛА Антонівку. Унаслідок удару постраждав 52-річний чоловік.

«52-річний місцевий житель дістав вибухову травму та уламкове поранення голови. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги. Його стан оцінюють як середньої тяжкості», – повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів 5 лютого на Херсонщині за добу загинула людина, ще 18 отримали поранення. Пошкоджені багатоповерхівка, 18 приватних будинків, газопровід, господарча споруда, гаражі та автомобілі.