Через російські обстріли на Херсонщині загинула людина, ще 18 — поранені

Херсонська область, фото: Радіо Свобода

Внаслідок російських обстрілів 5 лютого на Херсонщині за добу загинула людина, ще 18 отримали поранення.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Зеленівка, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Милове, Гаврилівка, Нововоронцовка, Дудчани, Новорайськ, Новоолександрівка, Шляхове, Придніпровське, Садове, Комишани, Наддніпрянське, Бургунка, Велетенське, Дніпровське, Іванівка, Качкарівка, Козацьке, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Молодіжне. Монастирське, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Токарівка, Томина Балка, Тягинка та Херсон.

Пошкоджені багатоповерхівка, 18 приватних будинків, газопровід, господарча споруда, гаражі та автомобілі.

Також 5 лютого російська армія атакувала Миколаївську область, використовуючи FPV-дрони.