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На Одещині запрацює мобільна амбулаторія для безоплатного тестування

Лікар, ілюстративне фото з сайту Чернівецький проміньЛікар, ілюстративне фото з сайту Чернівецький промінь

З 17 лютого в Одеській області почне працювати мобільна амбулаторія Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб. 

Як повідомляє Одеська обласна державна адміністрація, в амбулаторії надаватимуть безоплатні послуги з тестування та профілактики ВІЛ, туберкульозу, вірусних гепатитів та інфекцій, що передаються статевим шляхом.

«Передбачено конфіденційне тестування та консультації, направлення до медзакладів у разі виявлення хвороби, роботу мультидисциплінарної команди медиків та соціальних працівників. Актуальний графік виїздів мобільної амбулаторії буде опубліковано на офіційному сайті».

Нагадаємо, в Одесі збільшили фінансування програм обороноздатності на 211 мільйонів гривень. Загалом на ці потреби в міському бюджеті закладено 337 мільйонів гривень, що значно менше, ніж минулого року. 

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