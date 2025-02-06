На Херсонщині поліцейські евакуювали пораненого чоловіка та ще трьох місцевих жителів
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- Даріна Мельничук
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21:17, 06 лютого, 2025
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Протягом доби поліцейські Херсонщини евакуювали тяжко пораненого чоловіка та ще трьох літніх жителів з прифронтового Берислава.
Про це повідомляє Поліція Херсонської області.
Зазначається, що поліція евакуювала 46-річного чоловіка, який отримав вогнепальне поранення ноги внаслідок скиду вибухівки з російського безпілотника. Він втратив багато крові та потребував термінової госпіталізації.
«Поліцейські швидко прибули до пораненого, наклали йому кровоспинні турнікети, на ношах перенесли до броньованого автомобіля й вирушили до обумовленого місця зустрічі. Там правоохоронці передали постраждалого бригаді екстреної медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.
Крім цього, евакуаційна група поліції вивезла з прифронтового міста ще трьох літніх місцевих.
«Двоє чоловіків 59 та 71 років та 82-річна маломобільна жінка потребували медичного обстеження та вже не могли жити під постійними обстрілами, тому звернулися із запитами на евакуацію до поліцейських», — додали у повідомленні.
Поліцейські вивезли всіх жителів до безпечного місця та передали волонтерам, які забезпечать їх необхідною допомогою.
Нагадаємо, за два роки з постійно обстрілюваних російськими військами населених пунктів Херсонської області вдалося евакуювати майже 49 тисяч людей.
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