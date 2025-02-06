На Херсонщині поліцейські евакуювали пораненого чоловіка та ще трьох місцевих жителів

Наслідки обстрілів Херсонщини. Ілюстраційне фото: Нацполіція

Протягом доби поліцейські Херсонщини евакуювали тяжко пораненого чоловіка та ще трьох літніх жителів з прифронтового Берислава.

Про це повідомляє Поліція Херсонської області.

Зазначається, що поліція евакуювала 46-річного чоловіка, який отримав вогнепальне поранення ноги внаслідок скиду вибухівки з російського безпілотника. Він втратив багато крові та потребував термінової госпіталізації.

«Поліцейські швидко прибули до пораненого, наклали йому кровоспинні турнікети, на ношах перенесли до броньованого автомобіля й вирушили до обумовленого місця зустрічі. Там правоохоронці передали постраждалого бригаді екстреної медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, евакуаційна група поліції вивезла з прифронтового міста ще трьох літніх місцевих.

«Двоє чоловіків 59 та 71 років та 82-річна маломобільна жінка потребували медичного обстеження та вже не могли жити під постійними обстрілами, тому звернулися із запитами на евакуацію до поліцейських», — додали у повідомленні.

Поліцейські вивезли всіх жителів до безпечного місця та передали волонтерам, які забезпечать їх необхідною допомогою.

Нагадаємо, за два роки з постійно обстрілюваних російськими військами населених пунктів Херсонської області вдалося евакуювати майже 49 тисяч людей.