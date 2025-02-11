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В Одесі посадовців Держлісагентства підозрюють у корупції при видачі мисливських посвідчень

Затримання посадовців, яких підозрюють в корупції. Фото: ДБРЗатримання посадовців, яких підозрюють в корупції. Фото: ДБР

В Одесі посадовців Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Держлісагентства підозрюють у корупції при видачі посвідчень мисливця.

Як повідомила пресслужба ДБР, незаконну схему організували на початку минулого року. Зокрема, начальника управління разом з його заступником та підлеглим підозрюють у хабарництві за успішне складання іспитів для отримання посвідчення мисливця.

«Начальник міжрегіонального управління у змові зі своїм заступником та ще одним підлеглим поставили в Одесі «на потік» побори з охочих скласти іспит та отримати посвідчення мисливця, що дозволяло полювати», — говориться в повідомленні. 

Зазначається, що 6 лютого детективи затримали трьох підозрюваних під час розподілу між ними 30 тисяч гривень, отриманих за «позитивні оцінки». За даними ДБР, вони встигли «заробили» щонайменше один мільйон гривень на видачі 500 мисливських посвідчень.

Затримання посадовців, яких підозрюють в корупції. Фото: ДБРЗатримання посадовців, яких підозрюють в корупції. Фото: ДБР
Затримання посадовців, яких підозрюють в корупції. Фото: ДБРЗатримання посадовців, яких підозрюють в корупції. Фото: ДБР
Затримання посадовців, яких підозрюють в корупції. Фото: ДБРЗатримання посадовців, яких підозрюють в корупції. Фото: ДБР

Усім трьом повідомили про підозру. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави. Зокрема, начальнику міжрегіонального управління — 10 мільйонів гривень, співучасникам — по 6 мільйонів гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 10 років тюрми.

Раніше повідомлялось, що Україна погіршила свої позиції в Індексі сприйняття корупції, опустившись на одну сходинку. Тепер вона посідає 104 місце поміж 180 країн.

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