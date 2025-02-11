В Україні погіршилась ситуація з корупцією: рейтинг країн

Україна погіршила свої показники за Індексом сприйняття корупції.Фото: РБК-Україна

Україна погіршила свої позиції в Індексі сприйняття корупції, опустившись на одну сходинку. Тепер вона посідає 104 місце поміж 180 країн.

Про це повідомляється у звіті антикорупційної організації Transparency International.

Згідно з підсумками 2024 року, Україна набрала 35 балів зі 100, опустившись з 104-го на 105-те місце. Сербія також має 35 балів, а Домініканська Республіка обійшла Україну. Тим часом країни, як-от Алжир, Бразилія, Малаві, Непал, Нігер, Таїланд і Туреччина, набрали на один бал менше.

Серед сусідніх країн лише Молдова покращила свої показники, залишаючись на 76-й сходинці з 43 балами. Решта сусідів України — Румунія, Словаччина, Польща та Угорщина — показали гірші результати порівняно з минулим роком.

Рейтинг країн. Інфоргафіка Transparency International.

Transparency International Ukraine наголошує, що такі результати свідчать про формальний підхід до виконання реформ або свідоме затримання їх реалізації. Організація підкреслює, що втрата балів у 2024 році вказує на недостатність програмного виконання зобов’язань та неякісну реалізацію розпочатих реформ.

Рейтинг країн. Інфоргафіка Transparency International.

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI) — показник, який з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International. Індекс розраховують на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. Ключовим показником Індексу є кількість балів. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня. Індекс оцінює сприйняття корупції лише в державному секторі.

Нагадаємо, що у січні 2024 року результати дослідження показали, що Україна стала менш корумпованою та отримала 36 балів зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції за 2023 рік. Тоді вона посідала 104 місце поміж 180 країн.