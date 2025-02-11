В Україні погіршилась ситуація з корупцією: рейтинг країн
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- Альона Коханчук
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10:33, 11 лютого, 2025
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Україна погіршила свої позиції в Індексі сприйняття корупції, опустившись на одну сходинку. Тепер вона посідає 104 місце поміж 180 країн.
Про це повідомляється у звіті антикорупційної організації Transparency International.
Згідно з підсумками 2024 року, Україна набрала 35 балів зі 100, опустившись з 104-го на 105-те місце. Сербія також має 35 балів, а Домініканська Республіка обійшла Україну. Тим часом країни, як-от Алжир, Бразилія, Малаві, Непал, Нігер, Таїланд і Туреччина, набрали на один бал менше.
Серед сусідніх країн лише Молдова покращила свої показники, залишаючись на 76-й сходинці з 43 балами. Решта сусідів України — Румунія, Словаччина, Польща та Угорщина — показали гірші результати порівняно з минулим роком.
Transparency International Ukraine наголошує, що такі результати свідчать про формальний підхід до виконання реформ або свідоме затримання їх реалізації. Організація підкреслює, що втрата балів у 2024 році вказує на недостатність програмного виконання зобов’язань та неякісну реалізацію розпочатих реформ.
Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI) — показник, який з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International. Індекс розраховують на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. Ключовим показником Індексу є кількість балів. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня. Індекс оцінює сприйняття корупції лише в державному секторі.
Нагадаємо, що у січні 2024 року результати дослідження показали, що Україна стала менш корумпованою та отримала 36 балів зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції за 2023 рік. Тоді вона посідала 104 місце поміж 180 країн.
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