  • середа

    12 лютого, 2025

  • -0.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 12 лютого , 2025 середа

  • Миколаїв • -0.2° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині посадовця підозрюють у розтраті більше ₴2 млн, виділених на оборону

Слідчі дії у справі керівника Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління. Фото: ДБРСлідчі дії у справі керівника Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління. Фото: ДБР

Державне бюро розслідування підозрює керівника Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління у розтраті на закупівлі деревини для військових. Слід зазначити, що управління входить до системи Сил логістики ЗСУ. 

Як повідомили у відомстві, посадовець, виконуючи мобілізаційне завдання, мав закупити паливну деревину для військових.

За даними слідства, підозрюваний знав реальну ціну продукції, але організував схему перепродажу. Деревина закуповувалася в лісгоспах ДП «Ліси України» за зниженими цінами, після чого через фіктивні компанії постачалася до квартирно-експлуатаційного управління за завищеною вдвічі вартістю. У результаті керівник отримав незаконний прибуток понад 2,3 мільйона гривень. Для компенсації завданих державі збитків на його майно наклали арешт.

Наразі підозрюваному загрожує до 12 років тюрми, триває розгляд питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення з посади.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцям квартирно-експлуатаційного відділу Луганська. Їх підозрюють в організації схеми крадіжки понад 101 мільйона гривень під час закупівель дров для потреб ЗСУ.

Останні новини про: Миколаївщина

Прогноз погоди на тиждень: на Миколаївщині буде сухо та морозно
Збитки на майже ₴1 млн: на Вознесенщині поліцейські затримали лісорубів
10 років тюрми отримав мешканець Миколаївщини за зґвалтування 15-річної дівчини та утримання людей
Реклама

Читайте також:

новини

30 автобусів «Миколаївпастранс» обладнали безготівковою оплатою

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині за рік з бібліотек вилучили понад 200 тисяч книг, а нових купили 40 тисяч

Аліна Квітко
новини

«Миколаївпастранс» планує запустити автобуси до Казарського

Даріна Мельничук
новини

«Як там може бути така ціна?», — голова бюджетної комісії міськради Миколаєва не вірить, що історичну будівлю можна придбати за ₴3,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Зекономлені на будівництві водогону ₴3 млрд планують витратити на систему очищення у Миколаєві, — Кім

Юлія Бойченко

Останні новини про: Миколаївщина

10 років тюрми отримав мешканець Миколаївщини за зґвалтування 15-річної дівчини та утримання людей
Збитки на майже ₴1 млн: на Вознесенщині поліцейські затримали лісорубів
Прогноз погоди на тиждень: на Миколаївщині буде сухо та морозно

«Я насправді не знаю», — Зеленський про своє балотування на наступних виборах

Кім: Кінбурнську косу треба звільняти, там залишились цивільні

2 години тому

Авіакомпанія Wizz Air готова відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після припинення вогню

Альона Коханчук

Головне сьогодні