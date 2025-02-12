На Миколаївщині посадовця підозрюють у розтраті більше ₴2 млн, виділених на оборону

Слідчі дії у справі керівника Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління. Фото: ДБР

Державне бюро розслідування підозрює керівника Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління у розтраті на закупівлі деревини для військових. Слід зазначити, що управління входить до системи Сил логістики ЗСУ.

Як повідомили у відомстві, посадовець, виконуючи мобілізаційне завдання, мав закупити паливну деревину для військових.

За даними слідства, підозрюваний знав реальну ціну продукції, але організував схему перепродажу. Деревина закуповувалася в лісгоспах ДП «Ліси України» за зниженими цінами, після чого через фіктивні компанії постачалася до квартирно-експлуатаційного управління за завищеною вдвічі вартістю. У результаті керівник отримав незаконний прибуток понад 2,3 мільйона гривень. Для компенсації завданих державі збитків на його майно наклали арешт.

Наразі підозрюваному загрожує до 12 років тюрми, триває розгляд питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення з посади.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцям квартирно-експлуатаційного відділу Луганська. Їх підозрюють в організації схеми крадіжки понад 101 мільйона гривень під час закупівель дров для потреб ЗСУ.