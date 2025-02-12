Росіяни атакували дроном житловий будинок на Херсонщині: постраждали двоє людей

Дрон, фото з сайту drontech

Сьогодні, 12 лютого, російські війська скинули вибухівку з дрона на житловий будинок у Станіславі, що на Херсонщині.

Як повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, внаслідок атаки постраждали двоє місцевих мешканців — 74-річна жінка та 75-річний чоловік.

«Вони дістали вибухові травми та контузії. Потерпілі самостійно звернулися до медзакладу. Їм надали допомогу і відпустили на амбулаторне лікування», – додали в пресслужбі.

Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби, 11 лютого, внаслідок російських ударів зазнали поранень троє людей. Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, в регіоні пошкоджені багатоповерхівка, сім приватних будинків, фермерське господарство, промислове підприємство, приватні автомобілі.