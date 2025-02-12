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Доба на Херсонщині: пошкоджені будинки, підприємство та автомобілі, троє поранених

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: rbc.uaНаслідки обстрілу Херсонщини, фото: rbc.ua

У Херсонській області минулої доби, 11 лютого, внаслідок російських ударів зазнали поранень троє людей.

Росія обстріляла 35 населених пунктів Херсонщини, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, в регіоні пошкоджені багатоповерхівка, сім приватних будинків, фермерське господарство, промислове підприємство, приватні автомобілі.

Крім цього, вночі сили протиповітряної оборони знищили на Херсонщині три російські дрони Shahed-131/136.

Також вночі 12 лютого українські сили ППО збили два дрони-камікадзе Shahed 131/136 над Миколаївщиною. Внаслідок падіння уламків у Миколаївському районі загорівся один із об’єктів інфраструктури. Пожежу швидко ліквідували, але вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення.

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