Доба на Херсонщині: пошкоджені будинки, підприємство та автомобілі, троє поранених
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- Марія Хаміцевич
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9:34, 12 лютого, 2025
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У Херсонській області минулої доби, 11 лютого, внаслідок російських ударів зазнали поранень троє людей.
Росія обстріляла 35 населених пунктів Херсонщини, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, в регіоні пошкоджені багатоповерхівка, сім приватних будинків, фермерське господарство, промислове підприємство, приватні автомобілі.
Крім цього, вночі сили протиповітряної оборони знищили на Херсонщині три російські дрони Shahed-131/136.
Також вночі 12 лютого українські сили ППО збили два дрони-камікадзе Shahed 131/136 над Миколаївщиною. Внаслідок падіння уламків у Миколаївському районі загорівся один із об’єктів інфраструктури. Пожежу швидко ліквідували, але вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення.
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