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На Одещині зросла захворюваність на грип та ГРВІ

Жінка, яка застудилася. Ілюстративне фото: FreepikЖінка, яка застудилася. Ілюстративне фото: Freepik

В Одеській області зафіксували значне збільшення випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної військової адміністрації.

Мешканців закликають дотримуватися правил гігієни, уникати скупчень людей та своєчасно звертатися до лікарів для запобігання поширенню вірусів.

«Основні симптоми, які супроводжують захворювання: висока температура, кашель, нежить, головний та м’язовий біль, втома, загальна слабкість. У разі появи симптомів звертайтеся до свого сімейного лікаря», — нагадали в пресслужбі.

Нагадаємо, за минулий тиждень у Миколаївській області зареєстровано майже 4,4 тисячі випадків захворювання на грип та ГРВІ, серед них 18 — на COVID. У Вознесенському районі показники перевищили епідемічний поріг. Минулого тижня найбільше хворіли діти — 2730, а також 1652 дорослих. Захворюваність вища серед малюків до 4 років (21,6%) та дітей 5-14 років (62,3%).

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