У Миколаєві з пожежі врятували жінку

Пожежа у Миколаєві 13 лютого, фото: ДСНС Миколаївщини

Сьогодні близько опівдня у Миколаєві загорілася квартира у житловому будинку типу «жилкоп». Очевидці помітили дим і зателефонували до Служби порятунку.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

За словами рятувальників, сусіди повідомили, що в оселі може перебувати жінка. Під час розвідки вогнеборці виявили у кімнаті постраждалу 1948 року народження, винесли її на свіже повітря та передали медикам. Жінку госпіталізували до лікарні. Пожежу оперативно ліквідували, зараз з’ясовують її причину.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на Миколаївщині сталося 160 пожеж, це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Внаслідок займань загинули 6 людей, серед них одна дитина, ще 9 людей отримали травми.