У Миколаєві чоловік отримав 8 років тюрми через побиття знайомого та крадіжку ₴4,5 тисяч

Центральний районний суд Миколаєва засудив 38-річного місцевого жителя до 8 років тюрми за пограбування знайомого.

Як повідомили у пресслужбі суду, злочин стався наприкінці жовтня 2023 року. Обвинувачений перебував у квітковому сквері, неподалік перехрестя проспекту Центрального та вулиці 6-ї Слобідської. Там він вдарив знайомого ногою в живіт, через що той упав. Після чого він витяг із кишені потерпілого гаманець, забрав 4,5 тисяч гривень та залишив місце інциденту.

У суді обвинувачений своєї провини не визнав. Він заявив, що нікого не бив, не знає, хто міг завдати удари, та запевняв, що не залишав місця події.

Натомість потерпілий розповів, що познайомився з нападником у кафе поблизу Центрального ринку. Той попросив підвезти його до вулиці 6-ї Слобідської, де вони збиралися купити цигарки та продовжити розпивати алкоголь. Однак згодом чоловік ударив його в живіт та відібрав гаманець.

Свідки, які перебували неподалік, підтвердили, що саме обвинувачений завдавав удари та забрав гроші. Його провина також підтверджується іншими доказами, вивченими судом.

Раніше у Миколаєві 28-річного жителя міста, який раніше був судимий і знову опинився на лаві підсудних за грабежі, засудили до 7 років.