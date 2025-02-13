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Російські війська обстріляли Херсонщину: є загиблі та поранені

Обстріл Херсонщини, архівне фото: Суспільне ХерсонОбстріл Херсонщини, архівне фото: Суспільне Херсон

Сьогодні, 13 лютого, російська армія обстріляла з артилерії село Розлив, що на Херсонщині. Один зі снарядів влучив у житловий будинок. 

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації. 

Внаслідок «приліту» в житловий будинок 51-річна жінка отримала вибухову травму та контузію. Бригада медиків надала їй допомогу на місці.

Крім того, близько 16:30 російські війська атакували з дрона автомобіль у Дніпровському районі Херсона.

«Через скидання вибухівки на транспортний засіб травми, несумісні з життям, дістали двоє людей – 58-річна жінка та 62-річний водій «швидкої», який їхав у справах», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували Херсон та 36 населених пунктів області. Росіяни били по житлових кварталах та соціальній інфраструктурі. 

За даними голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, внаслідок обстрілів пошкоджено дві багатоповерхівки, дванадцять приватних будинків, складське приміщення та цивільні автомобілі. Через російську агресію загинула одна людина, ще вісім отримали поранення.

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