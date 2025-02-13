Росіяни обстріляли Херсонщину: одна людина загинула, є поранені

Обстріл Херсонщини, фото: Суспільне Херсон

Минулої доби російські війська атакували Херсон та 36 населених пунктів області. Росіяни били по житлових кварталах та соціальній інфраструктурі.

За даними голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, внаслідок обстрілів пошкоджено дві багатоповерхівки, дванадцять приватних будинків, складське приміщення та цивільні автомобілі.

Через російську агресію загинула одна людина, ще вісім отримали поранення.

Крім цього, у вночі 13 лютого Сили протиповітряної оборони збили над областю один дрон «Shahed-131/136».

Зранку російські військові знову атакували Херсон, поціливши у житлові будинки в Центральному районі міста. Один зі снарядів влучив у багатоповерхівку.

Поранення отримали 48-річний чоловік та 55-річна жінка. У них мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Чоловіка у стані середньої тяжкості доправили до лікарні, жінка лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, що у Херсонській області 11 лютого внаслідок російських ударів зазнали поранень троє людей. Росіяни вчергове били житлових кварталах.