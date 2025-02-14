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У Миколаєві загорівся будинок: загинув чоловік

У Миколаєві через пожежу в будинку загинув чоловік. Фото: ДСНСУ Миколаєві через пожежу в будинку загинув чоловік. Фото: ДСНС

Сьогодні, 14 лютого, у Миколаєві загорівся житловий будинок. Внаслідок пожежі загинув чоловік.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Зазначається, що в одній з кімнат будинку вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка 63 років. Рятувальники загасили пожежу на площі 20 квадратних метрів.

Причини пожежі та загибелі чоловіка наразі встановлюється.

У Миколаєві через пожежу в будинку загинув чоловік. Фото: ДСНСУ Миколаєві через пожежу в будинку загинув чоловік. Фото: ДСНС
У Миколаєві через пожежу в будинку загинув чоловік. Фото: ДСНСУ Миколаєві через пожежу в будинку загинув чоловік. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Миколаївській області 13 лютого сталося 10 пожеж. Чотири з них — у житловому секторі, ще одна — на транспорті.

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