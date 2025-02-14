У Миколаєві загорівся будинок: загинув чоловік
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
17:31, 14 лютого, 2025
-
Сьогодні, 14 лютого, у Миколаєві загорівся житловий будинок. Внаслідок пожежі загинув чоловік.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Зазначається, що в одній з кімнат будинку вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка 63 років. Рятувальники загасили пожежу на площі 20 квадратних метрів.
Причини пожежі та загибелі чоловіка наразі встановлюється.
Нагадаємо, у Миколаївській області 13 лютого сталося 10 пожеж. Чотири з них — у житловому секторі, ще одна — на транспорті.
Останні новини про: Пожежі