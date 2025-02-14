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За добу у Миколаєві та області сталося 10 пожеж: постраждала жінка

Пожежа на Миколаївщині 13 лютого, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 13 лютого, фото: ДСНС

У Миколаївській області 13 лютого сталося 10 пожеж. Чотири з них — у житловому секторі, ще одна — на транспорті.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Миколаєві ввечері загорівся автомобіль ВАЗ 2103, припаркований у дворі багатоповерхівки. Вогонь пошкодив п’ять квадратних метрів авто. За попередніми даними, причиною стало коротке замикання електромережі.

Також зафіксовано п’ять загорянь сухостою та очерету. Загалом вигоріло близько трьох гектарів рослинності. Пожежі сталися в Миколаєві, селі Вікторівка Доманівської громади та селі Сирове Врадіївської громади.

Вогнеборці врятували жінку з пожежі у Миколаєві , фото: ДСНСВогнеборці врятували жінку з пожежі у Миколаєві , фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині 13 лютого, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 13 лютого, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині 13 лютого, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 13 лютого, фото: ДСНС

Нагадаємо, що вчора 13 лютого в одній із квартир Миколаєва рятувальники знайшли жінку 1948 року народження, яка надихалася димом. Її відвезли до лікарні.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на Миколаївщині сталося 160 пожеж, це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Внаслідок займань загинули 6 людей, серед них одна дитина, ще 9 людей отримали травми.

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