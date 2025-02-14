Росіяни обстріляли Херсонщину: двоє людей отримали поранення

Обстріл Херсонщини, фото: Херсонська обласна прокуратура

Сьогодні, 14 лютого, російська армія обстріляла з Білозерку, що на Херсонщині. Один зі снарядів прилетів неподалік житлового будинку.

Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, внаслідок цього постраждали двоє людей.

«Близько 15:20 російська армія обстріляла Білозерку. Один з ворожих снарядів прилетів неподалік житлового будинку, через що постраждали двоє людей. У 51-річної жінки та 64-річного чоловіка діагностували вибухові травми, контузії та струс головного мозку», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині минулої доби через російські обстріли загинули двоє людей, п'ятеро — отримали поранення різних ступенів тяжкості. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, росіяни обстріляли 39 населених пунктів Херсонщини. Через атаки РФ пошкоджені три багатоповерхівки, 14 приватних будинків та автомобілі.