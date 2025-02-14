За добу через російські обстріли на Херсонщині загинули двоє людей, пʼятеро поранені

Обстріл Херсонщини, фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині минулої доби через російські обстріли загинули двоє людей, п'ятеро — отримали поранення різних ступенів тяжкості.

Про це вранці 14 лютого повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Росіяни обстріляли 39 населених пунктів Херсонщини. Через атаки РФ пошкоджені три багатоповерхівки, 14 приватних будинків та автомобілі.

Слід зазначити, що росіяни щодня обстрілюють Херсонщину. Вони бʼють по будинках та критичній інфраструктурі регіону. Вчора зранку 13 лютого російські військові атакували Херсон, поціливши у житлові будинки в Центральному районі міста. Один зі снарядів влучив у багатоповерхівку. Постраждали двоє людей.