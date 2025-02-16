У Миколаївській області водойми вкрилися льодом: ДСНС попереджає про небезпеку

У Миколаївській області водойми вкрилися льодом. Фото: ДСНС

У Миколаївській області через пониження температури водойми, зокрема річки, озера та ставки, вкрилися льодом.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) у Миколаївській області.

Рятувальники закликають громадян не відвідувати заледенілі водойми, оскільки це може призвести до надзвичайних подій.

«Суттєві коливання температури повітря від теплих до досить низьких призводять до того, що крига не досить товста та місцями пошкоджена, і це створює ризик виникнення надзвичайних подій.Тож закликаємо громадян, по можливості не відвідувати заледенілі водойми взагалі», – повідомили в ДСНС.

ДСНС нагадали про безпеку на льоду

У випадку екстреної ситуації телефонуйте на спецлінію 101.

Нагадаємо, в Одеській області під кригу провались троє підлітків, водолази ДСНС дістали з води тіла загиблих. Раніше на Херсонщині троє дітей провалилися під лід.