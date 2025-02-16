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Сєнкевич нагадав миколаївцям, куди звертатися для обстеження пошкоджених будівель

Наслідки нічної атаки на Миколаїв, фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв, фото: «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич нагадав жителям міста, що для проведення комісійного обстеження будівель, пошкоджених внаслідок обстрілів, необхідно звернутися до управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради.

Як повідомляється, заяву можна подати особисто за адресою:

Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 48/8,
або надіслати на офіційну електронну пошту: dabimk@mkrada.gov.ua.

Для отримання додаткової інформації можна звернутися за телефонами:

  • (0512)-53-31-18
  • (0512)-53-31-14
Куди звертатися для обстеження пошкоджених об’єктів, ілюстрація з телеграм-каналу Сєнкевич OnlineКуди звертатися для обстеження пошкоджених об’єктів, ілюстрація з телеграм-каналу Сєнкевич Online
Куди звертатися для обстеження пошкоджених об’єктів, ілюстрація з телеграм-каналу Сєнкевич OnlineКуди звертатися для обстеження пошкоджених об’єктів, ілюстрація з телеграм-каналу Сєнкевич Online

Зазначається, що через велику кількість звернень телефонні лінії можуть бути зайняті.

Обстріл Миколаєва 16 лютого: що відомо

16 лютого о 0:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 1:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів. 

Вранці начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Крім того, внаслідок атаки поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі його стан оцінюється як задовільний.

Згодом стало відомо, що внаслідок нічного російського обстрілу частина мешканців міста залишилася без теплопостачання.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі ведуться роботи з оцінки пошкоджень та відновлення подачі тепла.

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