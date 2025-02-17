У Херсоні росіяни атакували з дрона автомобіль: постраждала жінка

Росіяни атакували з дрона автомобіль у Херсоні. Фото: Getty Images

У понеділок, 17 лютого, російські війська атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що росіяни скинули вибухівку на цивільний автомобіль. Через це 43-річна жінка дістала мінно-вибухову травму.

«Нині медики її дообстежують та надають необхідну допомогу», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, 16 лютого, російські війська здійснили кілька атак по Миколаївській області, застосовуючи артилерію та дрони-камікадзе типу FPV.