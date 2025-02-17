  • понеділок

    17 лютого, 2025

  • -2.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 17 лютого , 2025 понеділок

  • Миколаїв • -2.2° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Херсоні росіяни атакували з дрона автомобіль: постраждала жінка

Росіяни атакували з дрона автомобіль у Херсоні. Фото: Getty ImagesРосіяни атакували з дрона автомобіль у Херсоні. Фото: Getty Images

У понеділок, 17 лютого, російські війська атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що росіяни скинули вибухівку на цивільний автомобіль. Через це 43-річна жінка дістала мінно-вибухову травму.

«Нині медики її дообстежують та надають необхідну допомогу», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, 16 лютого, російські війська здійснили кілька атак по Миколаївській області, застосовуючи артилерію та дрони-камікадзе типу FPV.

Останні новини про: обстріл Херсона

Росіяни обстріляли Херсонщину: одна людина загинула, є поранені
За добу через російські обстріли на Херсонщині загинули двоє людей, пʼятеро поранені
Двоє поліцейських поранені через російські обстріли Херсонщини
Реклама

Читайте також:

новини

У лікарнях Миколаївщини бракує 41 укриття, а частина існуючих готові лише частково

Світлана Іванченко
новини

«ТЕЦ не відновить електрогенерацію до кінця сезону. Там все зруйновано», — мер Сєнкевич

Аліна Квітко
новини

«МикВісті» проводять опитування для створення спільноти читачів

Юлія Бойченко
новини

«Я зрозуміла: «Шахед» не перелетить будинок. І тут вибух — усе посипалося»: мешканка Миколаєва про наслідки нічної атаки

Анна Гакман
новини

Росія знищила та пошкодила майже 250 об’єктів культури на Миколаївщині

Аліна Квітко

Останні новини про: обстріл Херсона

Двоє поліцейських поранені через російські обстріли Херсонщини
За добу через російські обстріли на Херсонщині загинули двоє людей, пʼятеро поранені
Росіяни обстріляли Херсонщину: одна людина загинула, є поранені

У лікарнях Миколаївщини бракує 41 укриття, а частина існуючих готові лише частково

Миколаївський БК «Ніко-Баскет» виграв другу поспіль домашню гру

1 година тому

На Миколаївщині зростає кількість хворих на грип: на Вознесенщині епідпоріг перевищений майже на 28%

Головне сьогодні