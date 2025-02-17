  • понеділок

    17 лютого, 2025

  • -2.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 17 лютого , 2025 понеділок

  • Миколаїв • -2.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни обстріляли дві громади на Миколаївщині: пошкоджено будинок

Обстріл Миколаєва 16 лютого. Ілюстративне фото «МикВісті»Обстріл Миколаєва 16 лютого. Ілюстративне фото «МикВісті»

Учора, 16 лютого, російські війська здійснили кілька атак по Миколаївській області, застосовуючи артилерію та дрони-камікадзе типу FPV.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Під ворожий обстріл потрапила Куцурубська громада – окупанти відкрили вогонь о 7:50, 10:40 та 21:20, а о 16:46 атакували дроном FPV. Внаслідок одного з обстрілів у селі Парутине пошкоджено житловий будинок. Постраждалих, як зазначає влада, немає.

Крім того, в той же день ворог тричі атакував дронами FPV Очаків. За попередніми даними, обійшлося без жертв та руйнувань.

Обстріл Миколаєва 16 лютого

16 лютого о 0:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 1:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів. 

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Крім того, внаслідок атаки поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі його стан оцінюється як задовільний. Згодом стало відомо, що через російський обстріл частина мешканців міста залишилася без теплопостачання.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі ведуться роботи з оцінки пошкоджень та відновлення подачі тепла. Без теплопостачання були 46 тисяч абонентів.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад сто тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського «Шахеда».

Увечері очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що відсьогодні будуть підключати до тепла всі будинки, які залишились без опалення внаслідок удару російського «Шахеда», але поступово.

Останні новини про: Війна в Україні

«Я зрозуміла: «Шахед» не перелетить будинок. І тут вибух — усе посипалося»: мешканка Миколаєва про наслідки нічної атаки
Через російську атаку повністю зруйнована електрогенерація ТЕЦ, — Сєнкевич
Арахамія нагадав про домовленість у парламенті не оголошувати вибори ще 6 місяців після кінця війни
Реклама

Читайте також:

новини

«Я зрозуміла: «Шахед» не перелетить будинок. І тут вибух — усе посипалося»: мешканка Миколаєва про наслідки нічної атаки

Анна Гакман
новини

Росія знищила та пошкодила майже 250 об’єктів культури на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

«Романтичний джаз при свічках»: у Миколаєві відбувся концерт до Дня закоханих

Даріна Мельничук
новини

На відновлення знищеного аеропорту Миколаєва знадобиться €13 млн

Аліна Квітко
новини

Депутати ухвалили Стратегію розвитку Миколаївської області до 2027 року

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

Арахамія нагадав про домовленість у парламенті не оголошувати вибори ще 6 місяців після кінця війни
Через російську атаку повністю зруйнована електрогенерація ТЕЦ, — Сєнкевич
«Я зрозуміла: «Шахед» не перелетить будинок. І тут вибух — усе посипалося»: мешканка Миколаєва про наслідки нічної атаки

Короткометражка про війну з актором з Миколаєва виграла премію BAFTA

Держсекретар США заявив, що Україна і Європа будуть частиною реальних мирних переговорів

1 година тому

Сьогодні понад 80 вулиць Миколаєва залишаться без світла через планові відключення електроенергії: адреси

Анна Гакман

Головне сьогодні