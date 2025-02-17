Росіяни обстріляли дві громади на Миколаївщині: пошкоджено будинок

Обстріл Миколаєва 16 лютого. Ілюстративне фото «МикВісті»

Учора, 16 лютого, російські війська здійснили кілька атак по Миколаївській області, застосовуючи артилерію та дрони-камікадзе типу FPV.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Під ворожий обстріл потрапила Куцурубська громада – окупанти відкрили вогонь о 7:50, 10:40 та 21:20, а о 16:46 атакували дроном FPV. Внаслідок одного з обстрілів у селі Парутине пошкоджено житловий будинок. Постраждалих, як зазначає влада, немає.

Крім того, в той же день ворог тричі атакував дронами FPV Очаків. За попередніми даними, обійшлося без жертв та руйнувань.

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Обстріл Миколаєва 16 лютого

16 лютого о 0:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 1:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Крім того, внаслідок атаки поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі його стан оцінюється як задовільний. Згодом стало відомо, що через російський обстріл частина мешканців міста залишилася без теплопостачання.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі ведуться роботи з оцінки пошкоджень та відновлення подачі тепла. Без теплопостачання були 46 тисяч абонентів.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад сто тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського «Шахеда».

Увечері очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що відсьогодні будуть підключати до тепла всі будинки, які залишились без опалення внаслідок удару російського «Шахеда», але поступово.