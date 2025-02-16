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Відсьогодні будемо підключати до тепла всі будинки, але поступово, – Кім

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: «МикВісті»

Відсьогодні будуть підключати до тепла всі будинки, які залишились без опалення внаслідок удару російського «шахеда», але поступово.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Він зазначив, що передчасне вмикання опалення може призвести до несанкціонованого відбору тепла та, як наслідок, нових аварій, тому варто виконувати вказівки.

«По ситуації аварії на ТЕЦ. Після обстрілу кацапів, знайшли шляхи всі, знаємо зараз що робити. Що хочу сказати і попросити: прошу чітко виконувати вказівки влади. Відсьогодні ми поступово підключатимемо всі будинки до тепла. Якщо хтось спробує увімкнути опалення раніше, це може спричинити несанкціонований відбір тепла та, відповідно, нові аварії.
Тому не поспішайте, робіть чітко, як вам кажуть, і все буде добре», – сказав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

 

Обстріл Миколаєва 16 лютого: що відомо

16 лютого о 0:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 1:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів. 

Вранці начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Крім того, внаслідок атаки поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі його стан оцінюється як задовільний.

Згодом стало відомо, що внаслідок нічного російського обстрілу частина мешканців міста залишилася без теплопостачання.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі ведуться роботи з оцінки пошкоджень та відновлення подачі тепла. Наразі без теплопостачання залишається 46 тисяч абонентів.

Крім того, у Миколаєві через російський обстріл проспект Центральний буде частково перекритий в районі вулиці Малої Морської.

Олександр Сєнкевич додав, що рух зі сторони Автовокзалу по проспекту – без змін. У сторону Автовокзалу тролейбуси курсуватимуть по Великій Морській через Аркасівське кільце до вулиці Садової і далі вже за маршрутом.

Згодом Президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад сто тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського «шахеда».

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