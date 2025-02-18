В ОВА показали наслідки нічного російського авіаційного удару по Херсонщині: 3 будинки знищені вщент
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- Світлана Іванченко
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13:12, 18 лютого, 2025
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Вночі 17 лютого російська армія завдала масованого авіаційного удару по селу Милове Бериславського району, що на Херсонщині. Три будинки зруйновані повністю. Наразі немає інформації про загиблих і поранених.
Як повідомили в Херсонській ОВА, через атаку сильно постраждала житлова забудова.
«Близько півсотні осель пошкоджено, щонайменше три будинки знищені вщент. Інформація щодо потерпілих серед місцевих жителів не надходила», — говориться в повідомленні.
Нагадаємо, під вечір 17 лютого російські війська обстріляли з артилерії Куцурубську громаду у Миколаївській області. Через атаку села залишились без електроенергії.
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