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В ОВА показали наслідки нічного російського авіаційного удару по Херсонщині: 3 будинки знищені вщент

Село Милове на Херсонщині після акційного російського удару. Фото: Херсонська ОВАСело Милове на Херсонщині після акційного російського удару. Фото: Херсонська ОВА

Вночі 17 лютого російська армія завдала масованого авіаційного удару по селу Милове Бериславського району, що на Херсонщині. Три будинки зруйновані повністю. Наразі немає інформації про загиблих і поранених.

Як повідомили в Херсонській ОВА, через атаку сильно постраждала житлова забудова. 

«Близько півсотні осель пошкоджено, щонайменше три будинки знищені вщент. Інформація щодо потерпілих серед місцевих жителів не надходила»,  — говориться в повідомленні. 

Село Милове на Херсонщині після акційного російського удару. Фото: Херсонська ОВАСело Милове на Херсонщині після акційного російського удару. Фото: Херсонська ОВА
Село Милове на Херсонщині після акційного російського удару. Фото: Херсонська ОВАСело Милове на Херсонщині після акційного російського удару. Фото: Херсонська ОВА
Село Милове на Херсонщині після акційного російського удару. Фото: Херсонська ОВАСело Милове на Херсонщині після акційного російського удару. Фото: Херсонська ОВА
Село Милове на Херсонщині після акційного російського удару. Фото: Херсонська ОВАСело Милове на Херсонщині після акційного російського удару. Фото: Херсонська ОВА
Село Милове на Херсонщині після акційного російського удару. Фото: Херсонська ОВАСело Милове на Херсонщині після акційного російського удару. Фото: Херсонська ОВА
Село Милове на Херсонщині після акційного російського удару. Фото: Херсонська ОВАСело Милове на Херсонщині після акційного російського удару. Фото: Херсонська ОВА
Село Милове на Херсонщині після акційного російського удару. Фото: Херсонська ОВАСело Милове на Херсонщині після акційного російського удару. Фото: Херсонська ОВА
Село Милове на Херсонщині після акційного російського удару. Фото: Херсонська ОВАСело Милове на Херсонщині після акційного російського удару. Фото: Херсонська ОВА
Село Милове на Херсонщині після акційного російського удару. Фото: Херсонська ОВАСело Милове на Херсонщині після акційного російського удару. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, під вечір 17 лютого російські війська обстріляли з артилерії Куцурубську громаду у Миколаївській області. Через атаку села залишились без електроенергії.

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